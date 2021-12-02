Джорджо Кьеллини призвал всех вакцинироваться.

Легендарный центральный защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини заявил, что он в третий раз вакцинировался от коронавируса.

Об этом 37-летний футболист сообщил в своем Twitter.

"Сегодня утром я получил третью дозу вакцины от коронавируса. Благодаря вакцинам и средствам индивидуальной защиты мы стараемся вернуться к нормальной жизни. Давайте все сделаем свой вклад, сделаем прививку для себя и для защиты самых уязвимых людей", - написал Кьеллини.

Кьеллини выиграл 20 трофеев в футболке "Ювентуса", в том числе дважды играл в финалах Лиги чемпионов. Летом этого года Джорджо был капитаном сборной Италии, которая стала чемпионом Европы по футболу.

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Автор: Артем Будрин