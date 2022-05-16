Украинский нападающий займется поисками нового клуба.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко по завершению сезона станет свободным агентом и будет искать новую команду.

После матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу против "Манчестер Сити" украинский нападающий в своем Инстаграме сообщил о том, что сыграл последний домашний матч за "Вест Хэм".

"Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами "Вест Хэма". Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью - к каждому из вас, стадиону, всей семье "Вест Хэма", – написал футболист.

Отметим, что "Вест Хэм" сумел отобрать очки у "Манчестер Сити" в матче 37-го тура АПЛ. Команды сыграли вничью 2:2. Андрей Ярмоленко в игре против "горожан" вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио.

После завершения встречи Андрей вместе с семьей попрощался с болельщиками "молотобойцев".

Контракт украинского форварда с английским клубом истекает этим летом.

Ранее УНИАН сообщал, что интерес к Ярмоленко проявляет испанская "Севилья".

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