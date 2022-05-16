Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко по завершению сезона станет свободным агентом и будет искать новую команду.
После матча 37-го тура чемпионата Англии по футболу против "Манчестер Сити" украинский нападающий в своем Инстаграме сообщил о том, что сыграл последний домашний матч за "Вест Хэм".
"Сегодня я пережил волнующий момент. После матча вместе со своей семьей я вышел на поле и попрощался с фанатами "Вест Хэма". Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью - к каждому из вас, стадиону, всей семье "Вест Хэма", – написал футболист.
Отметим, что "Вест Хэм" сумел отобрать очки у "Манчестер Сити" в матче 37-го тура АПЛ. Команды сыграли вничью 2:2. Андрей Ярмоленко в игре против "горожан" вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио.
После завершения встречи Андрей вместе с семьей попрощался с болельщиками "молотобойцев".
Контракт украинского форварда с английским клубом истекает этим летом.
Ранее УНИАН сообщал, что интерес к Ярмоленко проявляет испанская "Севилья".
Андрей Ярмоленко: что известно о футболисте
- Ярмоленко делал свои первые шаги в футболе в Чернигове. В ДЮФЛ выступал за черниговскую "Юность". В возрасте 13 лет поступил в футбольную академию киевского "Динамо", но не выдержав конкуренции через год вернулся в Чернигов.
- Первым профессилональным клубом Андрея стала черниговская "Десна", в составе которой форвард сыграл 45 матчей в Первой лиге и забил 12 голов.
- В 2005 году Ярмоленко перебрался в киевское "Динамо". Именно в этом клубе он сделал себе имя, стал игроком сборной Украины и стал настоящей звездой украинского футбола.
- За "Динамо" Ярмоленко сыграл 340 матчей и забил 137 голов во всех турнирах, а также отдал 90 результативны передач.
- С "Динамо" Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.
- В 2017 году за 25 миллионов евро Ярмоленко перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб сыграл 26 матчей и забил 6 голов.
- В 2018 году перебрался в английский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" сыграл 84 поединка и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.
- В составе национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 106 матчей и забил 44 гола. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины.