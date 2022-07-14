Украинский нападающий хочет принять новый вызов для себя.

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко, который накануне стал игроком "Аль-Айна", прокомментировал свой переход.

32-летний футболист рассказал, что он хотел перейти именно в этот клуб, чтобы принять совершенно новый вызов в своей карьере.

"Хотел перейти в эту команду. Много читал об этом клубе и счастлив присоединиться к команде.

Хочу выучить новый для себя футбол, новую страну и религию. Познакомиться с новыми людьми, с новыми партнерами. Всегда нужно изучать что-то новое", – приводит слова Ярмоленко пресс-служба "Аль-Айна".

Ярмоленко также рассказал, что перед переходом в "Аль-Айн" общался с нынешним главным тренером команды Сергеем Ребровым. Украинский нападающий признался, что рад снова поработать под руководством бывшего тренера киевского "Динамо".

"Конечно, я спрашивал у тренера Сергея Реброва по поводу "Аль-Айна". Он сказал, что все здесь на топ-уровне тебе понравится. И я сказал, что хочу перейти в эту команду, играть здесь. Очень рад, что снова буду работать с Ребровым, хорошо знаю этого тренера. Клубный стадион смотрится невероятно. Надеюсь, мы выигрываем много титулов", – сказал Ярмоленко.

Напомним, под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" в прошлом сезоне выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда украинского специалиста стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Андрей Ярмоленко: карьера и достижения

Первым профессилональным клубом Андрея стала черниговская "Десна", в составе которой форвард сыграл 45 матчей в Первой лиге и забил 12 голов.

В 2005 году Ярмоленко перебрался в киевское "Динамо". За "бело-синих" Ярмоленко сыграл 340 матчей и забил 137 голов во всех турнирах, а также отдал 90 результативны передач.

С "Динамо" Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

В 2017 году за 25 миллионов евро Ярмоленко перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб сыграл 26 матчей и забил 6 голов.

В 2018 году перебрался в английский "Вест Хэм". В составе "молотобойцев" сыграл 86 матчей и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов.

Ярмоленко является капитаном сборной Украины. Отыграл за национальную команду 109 матчей, забил 45 голов. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины.

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