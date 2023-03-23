Андрей Ярмоленко пока не уверен, сможет ли он сыграть против Англии.

Форвард "Аль-Айна" и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал об отношении к россиянам в национальной команде.

В эфире Youtube-канала "Телебачення Торонто" 33-летний форвард признался, что в стане "сине-желтых" хороший уровень русофобии.

"Достаточный ли уровень русофобии в украинской сборной? Я думаю, что на достаточно хорошем уровне.

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Российские футболисты? Скажу так, если в нашей стране множество своих героев и нормальных людей, которыми мы должны гордиться, мы должны воспитывать своих детей по их примеру. Мне лучше говорить о людях, которые этого заслуживают. А орки пусть там у себя и о себе говорят", - сказал Ярмоленко.

Также лидер сборной Украины рассказал, сможет ли он помочь "сине-желтым" в поединке против Англии.

"Сейчас восстанавливаюсь после травмы. Пока неизвестно, смогу ли я сыграть против Англии. Все будет понятно за два - три дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, прежде всего очень трудно набрать физические кондиции. Нужно время. Нужно понять, буду ли я готов физически, чтобы помочь команде получить положительный результат", - ответил Ярмоленко.

Напомним, сборная Украины находится в Лондоне, где готовится к поединку отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии. Игра пройдет на стадионе "Уэмбли". Начало - в 19:00 по киевскому времени.

23 марта у "сине-желтых" запланирован товарищеский матч с "Брентфордом", выступающим в АПЛ.

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