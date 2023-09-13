Андрей Ярмоленко отметил, что Украина еще может выйти на Евро-2024.

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение "сине-желтых" против Италии в рамках 6-го тура квалификации Евро-2024.

33-летний нападающий отметил, что игра против "Скуадры Адзурры" была очень тяжелой и несмотря на поражение в этом матче, сборная Украины еще имеет шансы пробиться на ЧЕ-2024.

"Конечно, была трудная игра. Думаю, что на фоне того, что мы играли через два дня на третий, трудно противостоять такому сопернику, как Италия, после такой сборной как Англия. Где-то, наверное, сказалась усталость. Результат по игре.

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В футболе бывают победы, бывают поражения. Самое главное – двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас ничего не кончилось. Все только начинается, начинается самое интересное. Поэтому сделаем выводы, разберем эту игру и будем работать и двигаться дальше.

Никто не сдается. Конечно, могло сложиться по-разному, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые мы допустили сегодня", - приводит слова Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины уступила Италии со счетом 1:2. Единственный гол "сине-желтых" забил Андрей Ярмоленко.

После шести туров в группе C квалификации Евро-2024 на первом месте идет сборная Англии. В активе команды Гарета Саутгейта 13 набранных очков. Далее расположились Италия, Украины и Северная Македония - по 7 баллов. На последней строчке идет Мальта - 0 очков.

Свой следующий поединок в рамках отборочного турнира Евро-2024 сборная Украины сыграет 14 октября. Соперником "сине-желтых" будет национальная команда Северной Македонии.

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