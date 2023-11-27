Сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины 21 марта 2024 года.

В марте следующего года сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу.

Капитан "сине-желтых" Тарас Степаненко прокомментировал будущий поединок против боснийцев.

"Сейчас у всех команд есть хорошие футболисты, все умеют играть. Я радовался, когда Шотландия и Уэльс попались. Мне говорили, что Шотландия сильнее Уэльса - в итоге Уэльс не прошли. Конечно, можем говорить, что и моменты были, и судья. Но ведь мы не забили и не прошли на чемпионат мира.

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Поэтому нужно хорошо готовиться. Очень хочется, чтобы все были в форме, здоровы, были на ходу в своих чемпионатах, чтобы к игре подошли в очень хорошей форме. Очень на это надеюсь.

У нас очень хорошая команда. Многие ребята сейчас играют в Европе в очень хороших командах. Они, я думаю, ментально должны уже привыкнуть к тому, что когда ты выходишь в роли фаворита - это больше ментальная нагрузка.

Но у нас для этого есть качества в команде и мы можем этим пользоваться. Это не значит, что если ты фаворит, ты вышел, перед тобой сняли шляпу и провели в финал.

Но выходить, верить в свои силы, в то, что мы можем играть на высоком уровне, можем доминировать на поле - я считаю, что мы действительно это можем. Но это через работу, через дисциплину, через концентрацию. А потом уже на этом индивидуальное мастерство ребят, играющих впереди - и все будет хорошо", - рассказал Степаненко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сборная Украины сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины 21 марта 2024 года.

Если команда Сергея Реброва сможет победить боснийцев, то в финале плей-офф отбора на Евро-2024 "сине-желтые" сыграют против победителя пары Израиль - Исландия. Финальный поединок плей-офф состоится 26 марта 2024 года.

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