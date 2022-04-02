Фабио Капелло "отшил" россиян.

Знаменитый итальянский футбольный тренер Фабио Капелло отказался комментировать результаты жеребьевки ЧМ-2022 для корреспондента "Матч ТВ".

75-летний итальянец на телефонную просьбу журналистов "Матч ТВ" ответил следующим образом:

"Я не общаюсь с российскими журналистами".

Заметим, что "Матч ТВ" – официальный транслятор ЧМ-2022 в России.

Капелло с 2012 по 2015 годы тренировал сборную России. Также в своей карьере он был наставником "Милана", "Ромы", "Ювентуса", дважды мадридского "Реала" и сборной Англии. В 1994 году Капелло привел "Милан" к победе в Лиге чемпионов. Также 7 раз Капелло выигрывал чемпионат Италии, в частности в сезоне 2000/2001 ему это удалось сделать с "Ромой".

По итогам жеребьевки ЧМ-2022 в Катаре сборная Украины может попасть в группу В, где уже есть США, Иран и Англия. Но для этого надо последовательно обыграть Шотландию и Уэльс в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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