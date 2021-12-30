Один из лучших украинских тренеров Роман Григорчук вернулся на должность наставника "Черноморца".
Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.
56-летний специалист подписал контракт на три года. Возвращение Григорчука связано с переходом "Черноморца" в руки новых владельцев.
Последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле этого года. Напомним, что с 2010 по 2014 год Григорчук уже возглавлял "моряков". Тогда тренер сенсационно вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2013/14, где они в достойной борьбе уступили французскому "Лиону" (0:0 дома и 0:1 на выезде). Также Григорчук выводил "Черноморец" в финал Кубка Украины в 2013 году.
В первой половине текущего сезона одесский клуб тренировал Юрий Мороз, а с ним в команде было много арендованных футболистов из "Динамо". Похоже, "Черноморец" кардинально изменил вектор развития.
"Черноморец": результаты в сезоне
- Одесситы имеют 14 очков после 18 туров и занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Они расположены в зоне вылета.
- Из Кубка Украины "моряки" вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв со счетом 3:0 донецкому "Шахтеру".