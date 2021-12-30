Роман Григорчук опять возглавил одесский "Черноморец".

Один из лучших украинских тренеров Роман Григорчук вернулся на должность наставника "Черноморца".

Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

56-летний специалист подписал контракт на три года. Возвращение Григорчука связано с переходом "Черноморца" в руки новых владельцев.

Последним местом работы Григорчука был солигорский "Шахтер", который он покинул в июле этого года. Напомним, что с 2010 по 2014 год Григорчук уже возглавлял "моряков". Тогда тренер сенсационно вывел одесситов в 1/16 финала Лиги Европы в сезоне 2013/14, где они в достойной борьбе уступили французскому "Лиону" (0:0 дома и 0:1 на выезде). Также Григорчук выводил "Черноморец" в финал Кубка Украины в 2013 году.

В первой половине текущего сезона одесский клуб тренировал Юрий Мороз, а с ним в команде было много арендованных футболистов из "Динамо". Похоже, "Черноморец" кардинально изменил вектор развития.

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