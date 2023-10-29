"Кальяри" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата Италии.

В воскресенье, 29 октября, состоялся поединок 10-го тура итальянской Серии А, в котором "Кальяри" принимал "Фрозиноне".

Игра проходила на стадионе "Унипол Домус" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 23-й минуте - отличился игрок "Фрозиноне" Матиас Суле. На 37-й минуте аргентинский нападающий оформил дубль, увеличив преимущество своей команды до двух мячей. Третий гол гостей забил Марко Брешианини на 49-й минуте матча.

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Однако даже с преимуществом в три мяча гостям не удалось взять хотя бы одно очко в этой игре. За 20 минут до финального свистка хозяева поля собрались и совершили выдающийся камбэк, забив в ворота соперника четыре гола и вырвав победу в матче. Два гола в составе "Кальяри" забил Леонардо Паволетти, еще по мячу забили Гаэтано Ористанио и Антуан Макумбу.

"Кальяри" - "Фрозиноне" - 4:3

Голы: Ористанио, 72, Макумбу, 76, Паволетти, 90+4, 90+6 - Суле, 23, 37, Брешианини, 49

Обзор матча:

Стоит отметить, что эта победа стала для "Кальяри" первой в текущем сезоне чемпионата Италии. "Островитяне" с 6 баллами занимают 19-е место в турнирной таблице Серии А. "Фрозиноне" с 12 очками идет на 12-й позиции.

В следующем туре итальянской Серии А "Кальяри" сыграет с "Дженоа", а "Фрозиноне" встретится с "Эмполи".

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