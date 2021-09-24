Дмитрий Иванисеня летом покинул луганскую "Зарю" ради клуба из Самары.

Экс-полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Иванисеня рассказал о деталях перехода в российскую команду "Крылья Советов". Игрок также отметил, что на него вылилось много хейта со стороны фанатов.

Слова 27-летнего хавбека приводит Meta-ratings.

"В "Заре" остаться я мог, но принял для себя решение двигаться дальше. Интерес от топ-клубов Украины был, когда я в сборную ездил, но официального предложения не поступало", - сказал Иванисеня.

"Я уже в соцсетях закрыл комментарии от людей, на которых я не подписан. Конечно, когда я перешел в "Крылья Советов", то мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо не уделял этому значения. Думаешь: "Какие люди злые". Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интересного не происходит в жизни", - добавил Дмитрий.

Дмитрий Иванисеня: карьера

Иванисеня является воспитанником донецкого "Шахтера", но закрепиться в составе "горняков" не смог. Дмитрий неоднократно был в аренде в "Мариуполе".

В сезоне 2018/19 Иванисеня решил поехать за границу и подписал контракт с тбилисским "Динамо".

Последние два сезона Иванисеня играл в луганской "Заре". В минувшем сезоне он провел 21 поединок в УПЛ и отметился пятью забитыми мячами.

Иванисеня в своем активе имеет одну игру за национальную сборную Украины. Осенью 2019 года он дебютировал за "желто-синих" в матче против Эстонии.

Автор: Артем Будрин