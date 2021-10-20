Звездный нападающий Лионель Месси эффектным образом реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов между ПСЖ и "РБ Лейпциг".
При счете 2:2 на 73-й минуте матча Килиан Мбаппе заработал для парижан пенальти, который взялся пробивать Месси.
В напряженный момент матча аргентинец решил пробить "паненкой" и не ошибся. Он элегантно переиграл голкипера и принес ПСЖ победу - 3:2.
"Такой напряженный матч и так хладнокровно реализовал. Прям второй Милевский", - пошутил один из болельщиков в комментариях к видео гола, вспоминая пенальти Артема Милевского в матче против Швейцарии на чемпионате мира.
Отметим, что в этом матче Месси оформил дубль.
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Лионель Месси: трансфер в ПСЖ
- В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.
- 10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".
- 30 августа Месси дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции.
- В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.
- На данный момент в его активе 3 гола в шести матчах за парижан.