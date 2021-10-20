Аргентинский нападающий исполнил удар в стиле Паненки.

Звездный нападающий Лионель Месси эффектным образом реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов между ПСЖ и "РБ Лейпциг".

При счете 2:2 на 73-й минуте матча Килиан Мбаппе заработал для парижан пенальти, который взялся пробивать Месси.

В напряженный момент матча аргентинец решил пробить "паненкой" и не ошибся. Он элегантно переиграл голкипера и принес ПСЖ победу - 3:2.

"Такой напряженный матч и так хладнокровно реализовал. Прям второй Милевский", - пошутил один из болельщиков в комментариях к видео гола, вспоминая пенальти Артема Милевского в матче против Швейцарии на чемпионате мира.

Отметим, что в этом матче Месси оформил дубль.

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Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

30 августа Месси дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции.

В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями, а в четвертом забил свой первый гол.

На данный момент в его активе 3 гола в шести матчах за парижан.

Автор: Антон Дударь