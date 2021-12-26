Партнеры Аль-Ракади, судьи и тренеры не могли сдержать слез.

Игрок футбольного клуба "Маскат" из Омана Махлид Аль-Ракади скончался в результате сердечного приступа прямо во время разминки.

Трагедия произошла перед поединком чемпионата против "Аль-Сувайка". Во время разминки Аль-Ракади упал на газон и не поднимался.

Футболиста как можно скорее увезли в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Кадры со стадиона ошеломляют – партнеры Аль-Ракади, судьи и тренеры не могли сдержать слез.

— عبدالله عُمر الزعـابي (@abdullahomar89) December 22, 2021

К сожалению, Аль-Ракади - не единственный футболист, умерший под Рождество.

Читайте такжеСпас команду ценой жизни: 20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время игры (видео)Алжирский футбольный портал DZfoot сообщил в социальных сетях, что 28-летний полузащитник клуба "Саида" Софьян Лукар в субботу, 25 декабря, во время матча второго дивизиона чемпионата страны умер от сердечного приступа.

Умер и игравший в низших дивизионах чемпионата Хорватии Марин Качич.

23-летний Качич потерял сознание во время тренировки и был немедленно доставлен ​​в больницу, где у него диагностировали сердечную недостаточность. Три дня он находился в коме. Поздним вечером 23 декабря клуб сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь Качича.

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