Сборная Кабо-Верде набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф Кубка Африки.

В пятницу, 19 января, состоялся поединок второго тура группового раунда Кубка африканских наций-2023, в котором сборная Кабо-Верде принимала Мозамбик.

Игра проходила на стадионе "Феликс Уфуэ-Буаньи" в Абиджане (Кот-д’Ивуар).

Этот матч привлек особое внимание тем, что в этой игре были забиты сразу два потрясающих мяча. Первый гол случился на 32-й минуте - игрок "Райо Вальекано" Бебе решился пробить со штрафного практически с центра поля и поразил ворота соперника. В этом эпизоде не обошлось без ошибки голкипера, однако гол получился очень эффектным.

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На 51-й минуте преимущество Кабо-Верде удвоил Мендеш, поразивший ворота Мозамбика после грубой ошибки обороны.

Второй шедевр был забит на 69-й минуте - полузащитник Кабо-Верде Кевин Ленини отправил мяч в сетку ворот пушечным ударом из-за пределов штрафной площади. В этом эпизоде у голкипера Мозамбика шансов спасти свою команду уже не было. Удар был невероятной силы.

Кабо-Верде - Мозамбик - 3:0

Голы: Бебе, 32, Мендеш, 51, Кевин, 69

Обзор матча:

Отметим, что сборная Кабо-Верде одержала вторую победу подряд и набрала шесть очков, чем гарантировала себе выход в 1/8 финала Кубка африканских наций. Мозамбик идет на последнем месте с одним очком.

В третьем туре сборная Кабо-Верде сыграет против Египта, а Мозамбик встретится с Ганой. Оба поединка состоятся 22 января.

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