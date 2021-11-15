Александр Петраков, по версии Игоря Цыганыка, не рискует потерять свой пост.

Будущее исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова не зависит от результата матча квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщил авторитетный журналист Игорь Цыганык во время своей авторской передачи на Ютуб-канале FootballHub.

"Петраков останется работать в сборной независимо от результата матча Босния и Герцеговина - Украина. Я хочу, чтобы все успокоились и не придумывали теории заговора. Этот тренер будет работать. Долго ли? Зависит от того, каким будет прогресс. Я уверен, что Украина выйдет в раунд плей-офф, и Петраков будет готовить команду к этим матчам", - сказал Цыганык.

"Что будет дальше? Зависит от уровня игры. Как можно снимать тренера, выдавшего такую игру против Болгарии: 36 раз пробили по воротам. Да, это товарищеская игра, не самый сильный соперник. Но 36 ударов. Самое главное, что Александр Васильевич вернулся к тому, с чего все начиналось. Не нужно иногда что-то придумывать и выводить себя на первое место. Нужно успокоиться. Там хорошая команда", - добавил журналист-инсайдер.

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Поединок Босния и Герцеговина - Украина пройдет 16 ноября.

Александр Петраков в сборной Украины

Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн".

Под руководством Петракова Украина провела шесть матчей: четыре официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали одну победу при пяти ничьих.

В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).

Автор: Артем Будрин