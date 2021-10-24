Юрий Максимов считает, что тот, кто хорошо играет в покер, лучше думает на футбольном поле.

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов объяснил, почему игра в карты для футболистов играет определенную роль.

52-летнего Максимова цитирует "Футбольный клуб".

"Наставник "Вердера" Томас Шааф с нами в карты играл. Помню, в самолете летим, так в карты заигрались, что он попросил стюардессу не ходить, чтобы не мешала играть. Я даже сейчас в команду пришел и спросил: "Почему вы в карты не играете"? Нас в свое время даже принуждали. Я как тренер считаю, что карты - это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле. Мы с подопечными тоже играем иногда, пару сдач могу с ребятами сыграть", - рассказал Максимов.

Максимов возглавлял такие украинские клубы, как "Оболонь", "Кривбасс" и донецкий "Металлург".

"Ворскла": результаты в сезоне

Полтавский клуб идет в УПЛ на третьей позиции - у них 24 очка.

В квалификации Лиги конференций "Ворскла" в этом сезоне уступила финской команде.

27 октября "Ворскла" сыграет в 1/8 финала Кубка Украины против "Вереса".

Автор: Артем Будрин