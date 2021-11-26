Йожеф Сабо высказался о результатах выступлений украинских команд на евроарене.

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался овыступлениях украинских клубов в еврокубках.

В интервью Tribuna.com украинский специалист заявил, что его разочаровали результаты всех представителей Украины в этом сезоне еврокубков.

О "Динамо":

"Киевское "Динамо" мне понравилось во втором тайме, вторая половина была за динамовцами, они молодцы, прижали "Баварию". Но дело в том, что во втором тайме у "Баварии" вышли игроки, которые не могут играть за этот клуб. Нагельсманн взял их, потому что у немецкого клуба много больных игроков. Он их взял, а у них брак во время передач, не могут отдать передачу, не занимают позиции. Но "Динамо" – молодцы, могли даже выиграть".

О "Шахтере":

"Мне не нравится, как играет "Шахтер". Де Дзерби идет своим курсом. "Интер" в отборе - молодцы, как они играют 1 в 1, как прессингуют. Приятно смотреть. А "Шахтер" не может так. "Горняки" ничего не сделали, плохо выглядели".

О "Заре":

"Скрипнику надо покидать "Зарю", потому что у этой команды абсолютно нет игровой дисциплины. Так в футбол не играют. "Рома" в первом тайме могла забить 10 голов. Что делает Скрипник? Я не знаю, какая у него тактика, но игроки "Ромы" были свободными, делали, что хотели. Защитники Скрипника – проходной двор. Ему надо покидать команду, так в футбол не играют, как он играет.

Читайте такжеЭкс-тренер Динамо объяснил, почему надо сборные Украины и России разводить при жеребьевкеТакже Сабо высказал свое мнение о том, почему украинские клубы так плохо выступили в нынешнем еврокубоковом сезоне. По мнению экс-тренера "Динамо" - главная проблема в том, что упал уровень украинского чемпионата.

"Это у нас футбол такой, снизился его уровень. Когда "Шахтер" и "Динамо" были сильнее, они играли на европейской арене со всеми командами, а сейчас не могут. У "Динамо" молодые игроки. Да, они купили футболистов, но не все они играют, а сидят на скамейке запасных. Не знаю, зачем они их купили. А бразильцы "Шахтера" играют в свой футбол. Все критикуют Де Дзерби, а я это делал еще 2 месяца назад, когда он не реагировал на то, чтобы играл Степаненко. Бразильцы не отбирают мяч, они не умеют это делать, ведь привыкли играть с мячом", – сказал Сабо.

Напомним, что все три украинских клуба досрочно вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет Украина не будет представлена в плей-офф европейских турниров.

Украинские клубы на групповом этапе еврокубков 2021-2022

После пяти туров "Динамо" в Лиге чемпионов занимает последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Киевляне смогли не проиграть только "Бенфике" (0:0 в первом круге).

"Шахтер" останется последним в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Шахтер" единственный балл набрал в матче первого круга против "Интера" (0:0).

"Заря" в пяти турах Лиги конференций смогла набрать 6 очков, дважды обыграв ЦСКА (София) и останется на третьем месте в группе, где также выступают "Рома" и "Буде-Глимт".

Автор: Владимир Медяник