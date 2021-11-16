Сборной Украины предстоит сыграть важнейший матч отбора с боснийцами на выезде.

Во вторник, 16 ноября, национальная сборная Украины сыграет решающий матч отбора на чемпионат мира против Боснии и Герцеговины.

Опытный украинский тренер Вячеслав Грозный рассказал о сильных сторонах лидеров сборной Украины, которые могут принести результат команде Петракова в этом противостоянии.

По мнению известного специалиста, футболисты "Аталанты" и "Манчестер Сити" Руслан Малиновский и Александр Зинченко усилят позиции сборной Украины при стандартах. Кроме того, хавбек итальянского клуба обострит игру в нападении своими шикарными скрытыми передачами.

"Сегодня у сборной Украины есть Малиновский, а Руслан – это стандарты, есть Зинченко, значит мы будем хорошо контролировать мяч. Есть Яремчук, который с полумомента в сборной пробует выжимать гол. Есть Ярмоленко – лидер команды в последнее время. Да кого ни назовите, любого футболиста, они хотят играть на чемпионате мира. У меня почему-то есть уверенность в этой победе над боснийцами", – сказал Грозный в интервью OBOZREVATEL.

Читайте такжеБосния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022Вячеслав Грозный отметил еще умение Руслана Малиновского отдать качественный последний пас.

"Смотрите, когда такие игроки, как Малиновский, Зинченко, Шапаренко с мячом, то от одной их передачи может зависеть исход игры. Можно много отбирать, много бегать, а это игроки, которые одной передачей решают все. Как художник сделал один мазок, и картина уже совершенно другая. Малиновский такой скрытый пас может отдать, который соперник не ожидает.

Оппоненты боятся Зинченко и Малиновского, потому что знают, что один играет в "МанСити", а второй – один из лидеров "Аталанты". Игроки серьезного уровня", – считает Грозный.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Владимир Медяник