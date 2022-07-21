"Кельн" решительно осуждает поддержку беларускими властями войны в Украине.

Немецкий футбольный клуб "Кельн" обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отстранить клубы из Беларуси от участия в еврокубках.

"Кельн" решительно осуждает близость правительства Беларуси к России и массовую поддержку беларускими властями войны в Украине, поэтому просит отстранить клубы из этой страны от соревнований, как уже было сделано с российскими командами.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.

"Мы решительно осуждаем открыто демонстрируемую близость правительства Беларуси к России. По этой причине в письме на имя президента Чеферина, мы призываем УЕФА последовать рекомендации МОК и исключить не только российские клубы, но и команды из Беларуси из всех европейских соревнований", - говорится в заявлении.

"Кельн" выступил с такой инициативой, поскольку потенциально может встретиться в нынешнем розыгрыше Лиги конференций с БАТЭ, "Гомелем", солигорским "Шахтером" и минским "Динамо".

Кроме того, немецкая команда призывает другие клубы также присоединиться к инициативе по отстранению команд из Беларуси.

Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой на неопределенный срок из-за полномасштабной войны, которую РФ разязала в Украине. Что касается беларуских клубов, то УЕФА запретил им играть еврокубковые матчи в своей стране, разрешив выступать на нейтральных полях.

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