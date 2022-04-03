Роберто Моралес не видит Ракицкого в составе сборной Украины.

Вице-президент "Металлиста" Евгений Красников заявил, что бывший футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий, который расторг контракт с питерским клубом после военного вторжения России в Украину, хочет вернуться в сборную Украины.

Известный украинский комментатор Роберто Моралес отреагировал на эту информацию и объяснил, почему Ракицкому нет места в сборной Украины. И дело тут совсем не в политических взглядах, а исключительно в спортивных аспектах.

"Ракицкий в сборной Украины? Никаких сентиментов к нему нет, и я против него вообще. Но давай отвлечемся от всего. А нужен ли футболист Ракицкий?

В матче "Шахтера" против "Баварии" был приговор ему как футболисту (речь идет о поединке Лиги чемпионов 2015 года, когда "горняки" проиграли мюнхенцам со счетом 7:0). Он не просто регрессирует, а переводит свою ответственность на других. Из защитных функций у него что осталось? Фактура и все, ничего больше.

Он в лучшие свои годы был хорошим футболистом, чтобы играть левого центрального в схеме с тремя центрбеками, но так не случилось. А сейчас что? Да, пас остался. Этот пас, благодаря которому "Барселона" даже смотрела на него, это правда. Но сегодня только с пасом и нулем защитных функций (реальным нулем) - зачем?", - сказал Роберто Моралес в эфире программы "ТаТоТаке".

Напомним, 32-летний экс-защитник "Шахтера" последний матч за сборную Украины провел в 2018 году.

Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной

Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".

После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

Всего в "сине-желтой" футболке Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.

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