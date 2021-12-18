Лидер "Динамо" сделал предложение своей возлюбленной.

Звездный футболист "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков больше не будет холостяком.

24-летний полузащитник у себя в Instagram сообщил, что он сделал предложение невесте.

"Все только начинается", - написал возле красивых фото Виктор.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"

Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".

Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".

Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.

В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 213 матчей, в которых отметился 85 забитыми голами и 58 ассистами.

Цыганков занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров "Динамо" со времен независимости Украины, по этому показателю он обошел Виктора Леоненко (79 голов).

Автор: Артем Будрин