Виктор Цыганков отправился в отпуск на Мальдивы.

Киевское "Динамо" матчем с луганской "Зарей" (1:1) завершило свои выступление в осенней части сезона и футболисты отправились в заслуженный отпуск.

Лидер киевского гранда Виктор Цыганков поделился с подписчиками в своем Инстаграме снимками с отдыха на Мальдивах.

"Какое же благословение видеть такую красоту", – написал в Instagram 24-летний Цыганков, опубликовав снимки своего релакса на Мальдивах.

Однако фанаты не оценили это так, как ждал сам футболист. Полузащитник "бело-синих" вызвал шквал критики и бурю негодования со стороны болельщиков. Критиковали Цыганкова – как за последнюю ничью с "Зарей", так и за промахи в Лиге чемпионов:

"Играл бы так же красиво, как отдыхаешь".

"Я бы с такой игрой всю команду закрыл на базе...".

"Вот после таких игр, как с Зарей, становится понятно, что нам в ЛЧ и ЛЕ делать нечего! Хорошего отдыха, Витя".

"Кто в ЛЧ в пустые ворота не забивает, тот на Мальдивах отдыхает".

"Евроосень хоть будет?".

"Молодец, заслужил, не хватает только плазмы спереди, чтобы смотреть как не забиваешь "Баварии" и статистику выступления в ЛЧ. Хорошо отдохнуть!".

Читайте также"Мурашки по коже": жена игрока Шахтера поразила поклонников, устроив горячую фотосессию в купальнике на МальдивахНо стоит отметить, что не все поклонники критиковали Цыганкова, нашлись и те, кто поддержал игрока:

"Красавцы! Наслаждайтесь заслуженным отдыхом!".

"Красота, хорошего отдыха".

"Сколько хейта. Хорошо отдохнуть, возвращайся еще сильнее!".

"Хорошего отпуска, ждем с новыми силами".

Отметим, что Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл 25 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах, отличившись 11 забитыми голами и 4 результативными передачами.

Динамо Киев: результаты в сезоне

"Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0).

Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

В УПЛ "Динамо" идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.

В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.

Автор: Владимир Медяник