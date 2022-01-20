Бренд спортивных ставок высмеивал "Бордо" в социальных сетях.

Французский футбольный клуб "Бордо" расторг контракт с букмекером Winamax, который был титульным спонсором команды.

О расторжении соглашения сообщил управляющий директор клуба Томас Жакемье.

Причиной расторжения договора о сотрудничестве стало то, что Winamax неоднократно высмеивал клуб в социальных сетях, сообщает France Bleu.

В частности, бренд спортивных ставок высмеивал "Бордо" за недавнее поражение от "Марселя" и за окончание 44-летней беспроигрышной серии.

"Мы расторгаем наш партнерский контракт с Winamax, который посредством видео или твитов о последнем матче отделил себя от клуба. У нас есть чувство юмора, но здесь мы не видим духа партнерства", - сказал директор клуба Тома Жакемье.

Читайте такжеФеноменальное исполнение: 15-летний форвард забил ударом через себя с линии штрафной (видео)Как информирует источник, Winamax опубликовал около 20 твитов, высмеивающих "Бордо" за последние три месяца, не считая ранее удаленных.

На заявление "Бордо" о прекращении сотрудничества Winamax отреагировал в твиттере, вновь съязвив.

"Мы в течение часа пытались написать что-то в свою защиту, но, как и "Бордо", этой защиты не нашли".

"Бордо" и Winamax начали сотрудничать летом 2021 года. Соглашение со спонсором предусматривало для французского клуба 1,3 млн евро в год.

После 21 сыгранного матча у "Бордо" 17 набранных очков и 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.

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