Сергей Кандауров признался, что покинул Украину на шестой день войны.

Бывший полузащитник сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Сергей Кандауров, несмотря на военное положение и запрет мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну, смог бежать вместе со своей семьей в Португалию.

В интервью изданию A Bola, 49-летний экс-футболист признался, что он смог пересечь границу лишь с третьей попытки, использовав португальский паспорт на границе с Венгрией. Паспорт гражданина Португалии Кандауров получил выступая в свое время за "Бенфику".

"23 февраля мы праздновали день рождения брата моей жены и вернулись домой в два ночи. Около пяти я услышал взрывы. Почти сразу стали раздаваться сирены. У меня квартира на шестом этаже, мы побоялись ехать лифтом и пешком спустились на подземную стоянку с чемоданами, деньгами и паспортами, там уже было много людей из нашего дома.

Мы провели так шесть дней, между квартирой и гаражом, с детьми. Наконец, на шестой день, когда я увидел на нашей улице два русских танка, я сказал, чтобы мы уезжали из Харькова. В моем городе уже почти все разрушено.

В первую очередь мы решили поехать во Львов. Потом я подумал, что могу не уехать - знал, что военнообязанные мужчины не имеют права покидать страну. Но поскольку у меня есть португальский паспорт, я попробовал и прошел границу через Венгрию.

Наше путешествие длилось более 48 часов. После пересечения границы мы почувствовали облегчение. Из новостей мы знали, что Харьков продолжали атаковать, бомбить, нападать...", - рассказал Кандауров.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже месяц.

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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