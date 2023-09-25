Лондонский "Челси" не может забить уже почти месяц.

В воскресенье, 24 сентября, лондонский "Челси" потерпел поражение против "Астон Виллы" в рамках 6-го тура АПЛ.

Результат этого поединка пресс-служба лондонской команды традиционно опубликовала в социальных сетях, после чего клуб стал жертвой троллинга со стороны известной сети пиццерий Domino`s.

В ответ на пост "Челси" они ответили:

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"Мы доставили примерно 852 609 пицц с тех пор, как "Челси" последний раз забивал гол".

Отметим, что в последний раз футболисты "Челси" забивали еще 30 августа, в поединке Кубка Лиги против "Уимблдона" (2:1), который выступает в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион чемпионата Англии).

В текущем сезоне АПЛ лондонский "Челси" занимает 14-е место с 5 баллами в активе. За шесть матчей подопечные Маурисио Почеттино сумели выиграть только один раз - в третьем туре против "Лутон Таун" (3:0).

Свой следующий матч "синие" сыграют 27 сентября. В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги они встретятся с "Брайтоном". В рамках АПЛ "Челси" следующий поединок проведет 2 октября в гостях против "Фулхэма".

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