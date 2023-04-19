Садио Мане подрался с Лероем Сане после матча против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов.

После первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Баварией" и "Манчестер Сити" (0:3) в раздевалке немецкого клуба случился скандальный инцидент. Сенегальский вингер Садио Мане на эмоциях избил своего партнера по команде - немецкого нападающего Лероя Сане.

Руководство "Баварии" решило очень серьезно наказать сенегальца за этот проступок.

Как сообщает авторитетное издание Bild, Мане был оштрафован на сумму в 300 тысяч евро.

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Это самый большой штраф в истории "Баварии", получаемый футболистом. До этого клуб штрафовал Франка Рибери за драку с Арьеном Роббеном на 50 тысяч евро.

Стоит отметить, что Садио еще легко отделался, поскольку изначально речь шла о расторжении контракта с сенегальским футболистом, но все осталось на уровне слухов. Также обсуждался штраф в размере 2 миллионов евро (это месячная зарплата Мане), но руководство "Баварии" было снисходительным к сенегальцу, поскольку у него недавно умерла тетя.

Напомним, ранее "Бавария" отстранила Мане от матча против "Хоффенхайма" в рамках немецкой Бундеслиги. В этой игре мюнхенцы сенсационно потеряли очки, сыграв вничью - 1:1.

Садио Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" летом 2022 года за 32 миллиона евро.

В составе мюнхенского клуба сенегалец сыграл 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Добавим, что 19 апреля "Бавария" сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Игра пройдет на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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