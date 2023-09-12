Георгий Судаков может перебраться в итальянский чемпионат.

Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Георгий Судаков в зимнее трансферное окно может перебраться в итальянский чемпионат.

По информации Calciomercato, в услугах 21-летнего украинца заинтересован туринский "Ювентус".

Источник отмечает, что скауты "Юве" следят за игрой Судакова по заданию нового технического директора туринцев Кристиано Джунтоли. Он заметил Георгия еще в прошлом сезоне, когда работал в "Наполи" и хотел пригласить его в неаполитанский клуб. Теперь Джунтоли намерен вернуться к этой идее уже на новом месте работы. Он считает Судакова приоритетной целью.

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Сообщается, что Кристиано Джунтоли посетит матч Италия - Украина, который состоится 12 сентября на стадионе "Сан-Сиро", чтобы лично посмотреть на Судакова в действии.

Ожидается, что переговоры по трансферу Судакова начнутся в январе. Ориентировочная сумма сделки оценивается сейчас в 30 миллионов евро.

Контракт Георгия Судакова с "Шахтером" рассчитан до лета 2028 года.

В составе "Шахтера" 21-летний полузащитник сыграл 69 матчей, забил 11 голов и отдал 12 голевых передач. Также в его послужном списке 8 матчей в составе национальной сборной Украины.

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