Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи и полузащитник "Скуадры Адзурры" Жоржиньо потроллили Англию после победы в финале Евро-2020.
Бонуччи и Жоржиньо перепели уже порядком надоевшую всем песню английских болельщиков о футболе - "It's coming home" ("Он возвращается домой").
Итальянцы же заменили слово "домой" словом "Рим" и пели - "It’s coming Rome! It’s coming Rome!".
Отметим, что "It’s coming home" - неофициальный гимн Евро-1996, который проходил в Англии.
Bonucci and Jorginho had heard enough of ‘it’s coming home’ 😬 pic.twitter.com/mIUFICXiZz— SPORTbible (@sportbible) July 12, 2021
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Победа Италии на Евро-2020: главное
В финальном матче итальянская сборная обыграла Англию в серии пенальти (1:1 и 4:2). "Скуадра Адзурра" прошла турнир без поражений.
Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы. В финале итальянцы играли в четвертый раз.
Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
Лучшим игроком Евро-2020 признали вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.
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