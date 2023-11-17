Сборная Италии уверенно разобралась с Северной Македонией перед матчем против Украины.

В пятницу, 17 ноября, состоялся поединок девятого тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Италии принимала Северную Македонию.

Игра проходила на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Футболисты сборной Италии решили судьбу этого матча еще в первом тайме, забив три гола в ворота соперника. Дублем отличился Федерико Кьеза, еще один мяч забил Матео Дармиан. Также в первом тайме итальянцы не реализовали пенальти, удар Жоржиньо парировал Димитриевски.

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Во втором тайме сборная Северной Македонии показала свой характер и едва не сотворила сенсацию, отыграв два мяча. Оба гола северомакедонцев забил Яни Атанасов. Однако на 81-й минуте Джакомо Распадори забил четвертый гол в ворота Северной Македонии, а на 90+4-й минуте Стефан Эль-Шаарави забил пятый мяч, установив финальный счет на табло.

Италия - Северная Македония - 5:2

Голы: Дармиан, 17, Кьеза, 41, 45+3, Распадори, 81, Эль-Шаарави, 90+4 - Атанасов, 52, 74

Италия: Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо (Кристанте 60), Барелла, Бонавентура (Фраттези 60), Берарди (Эль-Шаарави 76), Распадори (Скамакка 90), Кьеза (Дзаньоло 60)

Северная Македония: Димитриевски, Димоски, Серафимов, Манев (Ашковски 46), Муслиу, Алиоски, Адеми (Атанасов 46), Элези (Алими 63), Элмас (Чурлинов 72), Барди, Миовски (М. Ристовски 46)

Предупреждения: Дзаньоло 72, Ачерби 90 - Чурлинов 79, Ашковски 80, М. Ристовски 84, Серафимов 87

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В другом матче этой группы сборная Англии обыграла Мальту (2:0).

Сборная Италии за 7 матчей набрала 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. Столько же очков и у сборной Украины, которая идет третьей. Лидирует в группе сборная Англии - 19 очков. У Северной Македонии 7 набранных очков и четвертая позиция. На последней строчке расположилась Мальта - 0 очков.

В заключительном туре отбора на Евро-2024 по футболу сборная Италии сыграет против Украины. Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024 "сине-желтых" устроит только победа в этой игре, "Скуадре Адзурре" хватит и ничьей, чтобы пробиться на континентальное первенство.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в Германии на стадионе "БайАрена".

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