Англия попробует взять реванш у Италии за поражение в финале Евро-2020.

В четверг, 23 марта, состоится поединок первого тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Встреча пройдет на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Главным арбитром матча назначен сербский рефери Срджан Йованович.

Сборная Англии не может обыграть итальянцев на протяжении шести матчей подряд. В прошлом году команды дважды пересекались в Лиге Наций: в первой игре ничья 0:0, во второй "Скуадра Адзурра" выиграла со счетом 1:0.

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Кроме того, команды пересекались в финале Евро-2020 и тогда по пенальти выиграла сборная Италии.

Италия - Англия: прогноз

Букмекеры считают фаворитом этой пары сборную Англии. Сделать ставку на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 2,69. Ставки на Италию принимаются с коэффициентом 3,00. Ничью оценивается коэффициентом 3,35.

Букмекеры сомневаются, что матч Италии и Англии будет результативным. Ставки на тотал больше 2,5 гола принимают с коэффициентом 2,34, на меньше - 1,63. Если обе команды забьют, сыграет ставка с коэффициентом 2,00.

Аналитики считают, что встреча Англии и Италии, вероятнее всего, завершится вничью со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 6,00.

Италия - Англия: трансляция

В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция поединка будет доступна на платформе Volia TV.

Начало матча в 21:45 по Киеву.

Напомним, сборные Италии и Англии в отборе на Евро-2024 выступают в группе С, где также играют Украина, Мальта и Северная Македония.

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