"Атлетико" одержал победу над "Гранадой" со счетом 3:1.

В понедельник, 14 августа, состоялся поединок первого тура чемпионата Испании по футболу, в котором мадридский "Атлетико" противостоял "Гранаде".

Игра проходила на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде и завершилася со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче был открыт на 45+4-й минуте встречи - отличился испанский нападающий Альваро Мората.

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На 62-й минуте встречи гости неожиданно сравняли счет в игре - гол после передачи Гонсало Виллиара забил Саму.

Однако уже через пять минут Мемфис Депай во второй раз вывел "Атлетико" вперед. Нидерландский футболист отправил мяч в "девятку" ворот соперника мощным ударом с дальней дистанции. В самом конце игры, на 90+8-й минуте, Маркос Льоренте установил окончательный счет на табло.

"Атлетико" - "Гранада" - 3:1

Голы: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62

"Атлетико": Облак, Аспиликуэта, Савич, Эрмосо, Льоренте, Коке (Барриос, 7), Де Пауль (Корреа, 78), Лемар (Сьюнджю, 59), Карраско, Мората (Депай, 58), Гризманн (Сауль, 7)

"Гранада": Феррейра, Кальехон (Пуэртас, 74), Вальехо, Рубио, Микель, Нева (Петрович, 82), Руис, Гумбау, Мелендо (Вильяр, 58), Саму (Сарагоса, 81), Узуни

Обзор матча:

В следующем туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Атлетико" сыграет против "Бетиса" (20 августа), а "Гранада" померяется силами с "Райо Вальекано" (21 августа).

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