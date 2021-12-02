Влада Седан поделилась с подписчиками свежими снимками.

Супруга футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, телеведущая Влада Седан опубликовала в сети трогательные фото с дочерью Евой.

Публикация Седан в Instagram была посвящена тому, что 1 декабря Еве исполнилось четыре месяца.

Телеведущая сообщила об этом в подписи к снимкам.

"Такие красотки", "Какая прекрасная у вас доченька", "Как красиво", "Это так мило", - комментируют подписчики.

Днем ранее супруга Зинченко опубликовала в сети еще одно фото с Евой, подписав его "Яблоко от яблоньки".

Зинченко и Седан: как создавалась семья

Автор: Антон Дударь