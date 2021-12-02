Семья Александра Зинченко / фото instagram.com/v.lada_sedan
Супруга футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко, телеведущая Влада Седан опубликовала в сети трогательные фото с дочерью Евой.
Публикация Седан в Instagram была посвящена тому, что 1 декабря Еве исполнилось четыре месяца.
Телеведущая сообщила об этом в подписи к снимкам.
"Такие красотки", "Какая прекрасная у вас доченька", "Как красиво", "Это так мило", - комментируют подписчики.
фото instagram.com/v.lada_sedan
фото instagram.com/v.lada_sedan
Днем ранее супруга Зинченко опубликовала в сети еще одно фото с Евой, подписав его "Яблоко от яблоньки".
фото instagram.com/v.lada_sedan
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Зинченко и Седан: как создавалась семья
- О романе Александра Зинченко и телеведущей Влады Седан стало известно в июне 2019-го, когда футболист поцеловал любимую в прямом эфире.
- Зинченко сделал предложение Седан на стадионе, а свадебную церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
- Торжественное событие прошло в Киеве 24 августа 2020 года, о чем сообщила сама невеста.
- Позже Зинченко разместил на своей странице в Instagram свадебный клип.
- 1 августа Зинченко и Седан стали родителями - у них родилась дочь. Девочку назвали Ева.