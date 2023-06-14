Сборная Италии попытается взять реванш у Испании за фиаско в прошлом сезоне Лиги наций.

В четверг, 15 июня, состоится поединок полуфинала Лиги наций УЕФА сезона-2022/2023, в котором сборная Испании сыграет против национальной команды Италии.

Игра пройдет на стадионе "Де Гролс Весте" в нидерландском городе Энсхеде.

Сборная Испании попала в финал четырех Лиги наций, заняв первое место в группе 2, где их соперниками были сборные Португалии, Швейцарии и Чехии.

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Сборная Италии вышла в финальную часть турнира выиграв группу 3. Соперниками подопечных Роберто Манчини были национальные команды Венгрии, Германии и Англии.

Сборные Испании и Италии ранее 14 раз играли между собой в официальных турнирах. Преимущество в личных противостояниях на стороне Италии: четыре победы при семи ничьих и трех поражениях.

Последняя личная встреча этих команд состоялась в 2021 году, в рамках 1/2 финала прошлого розыгрыша Лиги наций. Победу в этой дуэли одержала "фурия роха" со счетом 2:1.

Испания - Италия: прогноз

По мнению аналитиков, сборная Испании является фаворитом в этом противостоянии. Победа "фурии рохи" оценивается коэффициентом 2,28. Ставки на триумф Италии принимаются с коэффициентом 3,45. Ничья - 3,20.

Букмекеры не ожидают большого количества голов в этом противостоянии. На тотал меньше 2,5 голов ставки принимаются с коэффициентом 1,64. На тотал больше 2,5 голов - 2,35.

На гол Испании в этом матче сделать ставку можно с коэффициентом 1,33, гол Италии - 1,51.

Наиболее вероятным исходом матча, по мнению аналитиков, является победа сборной Испании со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 6,40.

Испания - Италия: трансляция

Поединок 1/2 финала Лиги наций между сборными Испании и Италии в Украине покажет видеосервис MEGOGO. Также трансляция матча будет доступна на платформе Volia TV.

Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, финал Лиги наций УЕФА состоится в воскресенье, 18 июня, на стадионе "Де Кейп" в Роттердаме.

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