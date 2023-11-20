Сборная Испании с первого места вышла на ЧЕ-2024.

В воскресенье, 19 ноября, состоялся поединок 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Испании принимала Грузию.

Игра проходила на стадионе "Хосе Сорилья" в Вальядолиде и завершилась уверенной победой хозяев поля.

Испанцы очень быстро повели в счете - на 4-й минуте мяч в ворота соперника после передачи Феррана Торреса отправил Робен Ле Норман. Однако уже на 10-й минуте Хвича Кварацхелия счет сравнял, забив с паса Гиорги Чакветадзе.

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Во втором тайме сборная Испании забила еще дважды, забрав три очка в этой встрече. На 55-й минуте игре Ферран Торрес сделал счет 2:1, а на 72-й минуте мяч в собственные ворота отправил Лука Лочошвили, установив финальный счет.

Испания - Грузия - 3:1

Голы: Ле Норман, 4, Ферран Торрес, 55, Лочошвили, 72 (автогол) - Кварацхелия, 10

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Иньиго Мартинес, Гайя, Гави (Сансет, 26), Родри (Субименди, 86), Фабиан Руис, Ферран Торрес (Ямаль, 66), Мората, Нико Уильямс (Рикельме, 86)

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе (Мамучашвили, 90), Квирквелия, Кашия, Лочошвили, Азаров (Гочолеишвили, 78), Чакветадзе (Альтунашвили, 90), Квеквескири (Меквабишвили, 60), Кочорашвили, Микаутадзе (Давиташвили, 60), Кварацхелия

Предупреждения: Родри, 56, Иньиго Мартинес, 90+3 - Кварацхелия, 75, Кашия, 83

Обзор матча:

Добавим, что в середине первого тайма случилось очень неприятное событие для сборной Испании и "Барселоны" - Гави оступился на ровном месте и не смог продолжить матч. Уже в перерыве Федерация футбола Испании сообщила, что у молодого полузащитника "серьезное повреждение колена". Позже стало ясно, что речь идет о разрыве крестов. Таким образом, 19-летний футболист выбыл до конца сезона.

Сборная Испании набрала 21 очко и финишировала на первом месте в группе А отбора на Евро-2024 и сыграет в финальной части турнира. Путевку на ЧЕ-2024 из этой группы получила также сборная Шотландии, занявшая второе место с 17 очками. Грузия с 8 баллами заняла четвертое место.

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