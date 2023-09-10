Александр Зинченко отличился забитым голом в поединке с Англией.

В субботу, 9 сентября, национальная сборная Украины сенсационно отобрала очки у Англии в рамках пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Легенда футбола и английский журналист Гарри Линекер после матча похвалил полузащитника "сине-желтых" Александра Зинченко.

"Кроме того, что он является исключительным футболистом, Зинченко - очень впечатляющий молодой человек. Наверное, очень трудно пережить кошмар вторжения в свою страну", – написал Линекер у себя в Твиттере.

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Напомним, Александр Зинченко отличился забитым голов в поединке против сборной Англии. Для 26-летнего полузащитника это был 9 гол в футболке национальной команды Украины. В составе "сине-желтых" он сыграл 54 игры.

Добавим, что сборная Украины после пяти туров занимает второе место в группе С квалификации Евро-2024 с 7 баллами в активе. Лидирует в группе сборная Англии, набравшая 13 очков.

В следующем туре отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет против национальной команды Италии. Игра состоится 12 сентября. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

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