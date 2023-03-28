В понедельник, 27 марта, состоялся поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Франции противостояла Ирландии.
Игра проходила на стадионе "Авива" в Дублине и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Победу французам принес мяч Бенжамена Павара, который забил феноменальный гол ударом с дальней дистанции на 50-й минуте встречи.
В концовке игры Ирландия могла сравнять счет в игре, однако сборную Франции спас вратарь Майк Меньян, совершивший потрясающий сэйв после удара Коллинза.
Ирландия - Франция - 0:1
Гол: Павар, 50
Видео гола:
Франция одержала вторую победу в двух стартовых матчах отбора на ЧЕ-2024 по футболу и набрала шесть очков. В другом матче этой группы в рамках второго тура Нидерланды разгромили Гибралтар (3:0).
Таким образом, после двух туров в группе В на первом месте идет Франция (6 очков), вторая позиция за Грецией (3 очка), на третьей строчке Нидерланды (3 очка). У Ирландии и Гибралтара по 0 очков.
Следующие матчи отбора на ЧЕ-2024 сборная Франции сыграет в июне - против Гибралтара 16 июня и 19 июня с Грецией.