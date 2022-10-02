"Динамо" одержало вторую победу в текущем розыгрыше УПЛ.

В воскресенье, 2 октября, в рамках пятого тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" играло на выезде против "Миная".

Игра завершилась минимальной победой "бело-синих" со счетом 1:0.

Победу команде Мирчи Луческу принес точный удар Виктора Цыганкова. Хавбек сборной Украины отличился эффектным голом на 51-й минуте матча.

"Минай" – "Динамо" - 0:1

Гол: Цыганков, 51

"Минай": Бандура, Трубочкин (Рогозинский, 83), Немчанинов, Горин, Гончар, Виттенчук, Кулиев, Твердохлеб, Хахлев (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78), Вишневский (Колесник, 77)

"Динамо": Бойко, Дубинчак (Вивчаренко, 68), Забарный, Попов, Тимчик, Шепелев (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльский, Кабаев (Перрис, 75), Гармаш (Беседин, 67), Цыганков

Предупреждения: Горин, 7, Колесник, 84, Немчанинов, 86, Байдал, 90+2 – Шепелев, 55, Попов, 90+3

Обзор матча:

Эта победа стала лишь второй для "Динамо" в новом сезоне УПЛ. В стартовых двух турах киевляне проиграли "Днепру-1" (0:3) и луганской "Заре" (2:3), затем был обыгран ФК "Львов" (1:0).

С шестью баллами "Динамо" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ подопечные Мирчи Луческу сыграют против львовского "Руха" на своем поле, а "Минай" в гостях померяется силами с "Кривбассом". Оба поединка запланированы на 9 октября.

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