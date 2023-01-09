Амиру Наср-Азадани удалось избежать смертной казни.

Бывший футболист иранских клубов "Трактор" и "Рах-Ахан" Амир Наср-Азадани приговорен в Иране в общей сложности к 26 годам тюрьмы.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, 26-летнего футболиста арестовали в ноябре 2022 года по подозрению в соучастии в убийстве полковника полиции Эсмаила Чераги и двух бойцов военного формирования силовиков "Басидж".

Позже появилась информация, что Амира Наср-Азадани приговорили к смертной казни за "пропаганду войны против бога". Такое наказание получили еще 27 иранцев.

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Однако, после общественного резонанса в Иране пересмотрели наказание для Амира Наср-Азадани, заменив казнь на тюремное заключение.

Футболисту присудили лишение свободы сроком на 16 лет за якобы соучастие в убийстве трех правоохранителей, еще 5 лет дали за якобы участие в преступной группировке, 3 года - за участие в протестах, еще 2 года - за намерения нарушить общественный строй.

Согласно местному законодательству, Наср-Азадани будет отбывать тюремные сроки одновременно. Таким образом, футболист будет находиться за решеткой в течение 16 лет.

Амир Наср-Азадани сыграл 16 матчей за клуб "Трактор", на его счету 2 гола. В составе "Рах-Ахана" он сыграл в 4 матчах. За национальную сборную Ирана Амир не провел ни одного матча. Его последней командой был иранский "Иранджаван".

Напомним, акции протеста в Иране начались в сентябре 2022 года после гибели 22-летней Махсы Амини. По версии семьи Амини, причиной ее смерти стало избиение сотрудниками полиции.

Правоохранители не признают убийство девушки, а утверждают, что ее смерть связана с проблемами с сердцем.

Ранее УНИАН сообщал, что в список протестующих, которых собираются казнить в Иране попал легендарный футболист Али Даеи.

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