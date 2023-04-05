Миланский клуб спас от поражения гол Ромелу Лукаку в компенсированное время.

Во вторник, 4 апреля, состоялся первый поединок 1/2 финала Кубка Италии по футболу между миланским "Интером" и "Ювентусом".

Матч проходил на стадионе "Альянц" в Турине и завершился со счетом 1:1.

Все важные события в этом поединке случились в концовке игры, а точнее - в последние 20 минут.

Видео дня

Футболисты "Ювентуса" открыли счет в игре на 83-й минуте - гол забил Хуан Куадрадо.

"Интеру" удалось спастись от поражения перед самым свистком про окончание матча. На 90+5-й минуте арбитр назначил пенальти, который реализовал бельгийский форвард Ромелу Лукаку.

В самом конце игры команды устроили потасовку, в результате которой судья удалил сразу трех футболистов.

"Ювентус" - "Интер" - 1:1

Голы: Куадрадо, 83 - Лукаку, 90+5

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Данилу, Куадрадо, Фаджоли (Миретти, 65), Локателли, Рабьо, Костич, Ди Мария (Кьеза, 65), Влахович (Милик, 74)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Думфрис, 81), Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович (Асллани, 81), Мхитарян, Димарко (Госенс, 69), Мартинес (Корреа, 86), Джеко (Лукаку, 69)

Предупреждения: Миретти, Куадрадо - Брозович, Лукаку

Удаления: Лукаку (вторая желтая), Куадрадо, Ханданович (оба - неспортивное поведение)

Обзор матча:

Ответный матч 1/2 финала между "Интером" и "Ювентусом" состоится 26 апреля на поле миланского клуба.

Напомним, действующим победителем Кубка Италии по футболу является "Интер". В финальном поединке прошлого сезона миланский клуб выиграл именно у "Ювентуса".

Вас также могут заинтересовать новости: