Первый матч 1/2 финала Кубка Италии пройдет в Турине.

Во вторник, 4 апреля, состоится первый поединок полуфинала Кубка Италии по футболу между миланским "Интером" и "Ювентусом".

Игра пройдет на стадионе "Альянц" в Турине.

На пути в полуфинал Кубка Италии "Ювентус" одолел двух соперников: в 1/8 финала "Монцу" (2:1), в 1/4 финала "Лацио" (1:0).

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В чемпионате Италии дела у "старой синьоры" идут не очень хорошо после того, как с команды сняли 15 очков. "Ювентус" занимает 7-ю позицию в турнирной таблице с 44 баллами в активе. От зоны Лиги чемпионов "Юве" отстает на шесть очков.

К матчу против "Интера" туринский клуб подходит в хорошей форме. "Юве" одержал пять подряд побед во всех турнирах. Команда Аллегри победила "Верону" (1:0), "Интер" (1:0), "Сампдорию" (4:2) и дважды "Фрайбург" (1:0 и 2:0).

"Интер" на пути в полуфинал Кубка Италии одолел "Парму" (2:1) в 1/8 финала и "Аталанту" (1:0) в четвертьфинале.

В чемпионате Италии миланский клуб продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. "Интер" занимает четвертое место в турнирной таблице с 50 баллами в активе.

К игре против "Ювентуса" миланский клуб подходит не в самой оптимальной форме. "Интер" сумел одержать лишь одну победу в последних пяти играх. "Змеи" проиграли "Фиорентине" (0:1), "Ювентусу" (0:1), расписали мировую с "Порту" (0:0), уступили "Специи" и выиграли у "Лечче" (2:0).

Ювентус - Интер: прогноз

Фаворитом поединка, по мнению букмекеров, с небольшим перевесом является "Ювентус".

Сделать ставку на победу туринцев можно с коэффициентом 2,44. На триумф "Интера", в свою очередь, коэффициент 3,20. Аналогичный коэффициент и на ничью - 3,20.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу "Ювентуса" со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 6,50.

Гол "Ювентуса" в матче с "Интером" оценивается коэффициентом 1,37, а на гол миланского клуба принимают ставки с коэффициентом - 1,49.

На проход туринцев в финал Кубка Италии можно сделать ставку с коэффициентом 2,27, а на проход "Интера" - 1,68.

Ювентус - Интер: трансляция

На территории Украины поединок 1/2 финала Кубка Италии по футболу между "Интером" и "Ювентусом" в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч "Ювентуса" против "Интера" состоится 26 апреля.

Напомним, действующим победителем Кубка Италии по футболу является "Интер". В финальном поединке прошлого сезона миланский клуб выиграл у "Ювентуса".

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