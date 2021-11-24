Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби и наставник "Интера" Симоне Индзаги определились со стартовыми составами своих команд на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в Милане.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.
Составы команд:
"Интер": Ханданович, Дармиан, Шкриниар, Раноккия, Бастони, Перишич, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Мартинес, Джеко
Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио
"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Педриньо, Соломон, Тете, Фернандо
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан
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Матч "Интер" - "Шахтер" начнется в 19.45.
Интер - Шахтер: перед матчем
- Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.
- Свой единственный балл в текущем турнире "горняки" взяли в первой игре с "Интером" - встреча в Киеве завершилась без забитых голов (0:0).
- Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.
- Перед игрой с "Интером" "Шахтер" в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.
- Главным судьей на матч "Интер" - "Шахтер" назначен румын Овидиу Хацеган. При его судействе "горняки" выиграли пять матчей из пяти, включая домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.