Интер - Шахтер: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Тренеры команд сделали свой выбор на матч 5-го тура.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби и наставник "Интера" Симоне Индзаги определились со стартовыми составами своих команд на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в Милане. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер. Составы команд: "Интер": Ханданович, Дармиан, Шкриниар, Раноккия, Бастони, Перишич, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Мартинес, Джеко Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио "Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Педриньо, Соломон, Тете, Фернандо Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан Читайте такжеИнтер - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов Матч "Интер" - "Шахтер" начнется в 19.45. Интер - Шахтер: перед матчем Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Свой единственный балл в текущем турнире "горняки" взяли в первой игре с "Интером" - встреча в Киеве завершилась без забитых голов (0:0).

Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Перед игрой с "Интером" "Шахтер" в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.

Главным судьей на матч "Интер" - "Шахтер" назначен румын Овидиу Хацеган. При его судействе "горняки" выиграли пять матчей из пяти, включая домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021. Автор: Антон Дударь

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