Боснийский форвард миланского клуба стал лучшим игроком матча.

В среду, 24 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" играл против миланского "Интера". "Горняки" потерпели поражение со счетом 2:0 и вылетели из еврокубков.

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги матча, определив лучшего игрока еврокубкового поединка и оценив игру других футболистов.

Читайте такжеЛига чемпионов: Ман Сити выиграл у ПСЖ, Милан одолел Атлетико и другие результаты 24 ноября (видео)Лучшим игроком матча стал нападающий "нерадзурри" Эдин Джеко, который оформил дубль в ворота "горняков". Он получил оценку 9,0. Также боснийский форвард был признан лучшим экспертами УЕФА.

В составе команды Роберто Де Дзерби лучшим признан защитник Додо, получивший оценку - 7,2.

Интер - Шахтер: итоги матча

"Шахтер" проиграл "Интеру" со счетом 0:2: видео голов матча.

Положение команд в группе D: "Реал" - 12 очков (5 игр),"Интер" - 10 очков (5 игр), "Шериф" - 6 очков (5 игр), "Шахтер" - 1 очко (5 игр).

"Шахтер" потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"Шахтер" проиграл "Интеру" впервые за последние четыре матча в Лиге чемпионов. Предыдущие три встречи команд завершились с одинаковым счетом 0:0.

"Шахтер" не сумел забить в четвертом из пяти матчей группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет против "Шерифа". Матч пройдет 7 декабря.

Автор: Владимир Медяник