Дубль оформил бывший полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян.

В субботу, 16 сентября, состоялся поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" принимал на своем поле "Милан".

Игра проходила на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1.

Футболисты "Интера" быстро вышли вперед - Генрих Мхитарян открыл счет на 5-й минуте. К концу первого тайма Маркус Тюрам удвоил преимущество команды Симоне Индзаги.

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На 57-й минуте хавбек "Милана" Рафа Леау отыграл один мяч, забив после передачи Жиру Оливье. Но потом Мхитарян, Хакан Чалханоглу и Давиде Фраттези расписались в воротах Майка Меньяна и сделали таким образом счет совсем неприличным.

Интер - Милан - 5:1

Голы: Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттези, 90+5 - Леау, 57

Интер: Зоммер – Бастони (де Врей, 74), Ачерби, Дармиан – Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 80), Барелла (Фраттези, 64), Димарко (Карлос, 64) – Мартинес, Тюрам (Арнаутович, 64)

Милан: Меньян – Тео Єрнандес, Тиав, Кьер, Калабрия (Флоренци, 77) – Рейндерс (Йович, 77), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86) – Леау, Жиру (Окафор, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56)

"Интер" после четырех туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея 12 очков. "Ювентус" имеет на два балла меньше, а "Милан" отстает от первого места на три очка.

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