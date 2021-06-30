Нападающий сборной Украины признался, что немного устал "психологически".

Герой сборной Украины Артем Довбик, который забил победный мяч в овертайме матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, рассказал о поздравлениях в свой адрес и своих эмоциях.

Видео появилось на YouTube-канале vZbirna.

"Как я морально? Немного подустал где-то в психологическом плане. Потому что эмоции незабываемые", - признался Довбик.

"Много кто поздравлял - все близкие, многие знаменитости. Я видел, MONATIK отмечал пост с фоткой, NAVI... Я еще не смотрел всю историю, не могу точно сказать, но много кто... Instagram разрывается", - сказал Довбик.

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Артем Довбик: карьера

Довбик начинал профессиональную карьеру в клубе "Черкасский Днепр", после чего перешел в "Днепр" и поиграл за молдавскую "Зарю".

В 2018 году форвард перебрался в Данию, где выступал за "Мидтьюлланн", с которым стал чемпионом и обладателем Кубка страны, и "Сеннерйюск". А в прошлом году он вернулся в Украину - в состав "Днепра-1".

Довбик впервые вызывался в сборную Украины еще в августе 2016 года, но тогда он не играл за "желто-синих" и после короткого сбора присоединился к молодежной сборной. Дебютировать за сборную форварду удалось 31 марта 2021 года в матче с Казахстаном.

На данный момент он провел за "желто-синих" три матча и в игре со Швецией забил свой дебютный гол, побив рекорд Мишеля Платини.

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Автор: Антон Дударь