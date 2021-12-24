По завершению первой половины сезона многие украинские футболисты отправились отдыхать в теплые страны.
Семейство защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова полетело на Мальдивские острова.
30-летний центральный защитник в своем Instagram выложил шуточный фотопост с детьми из бассейна с маленькими акулами.
"Иногда они себя так ведут, что хочется бросить их туда", - написал центрбек сборной Украины, сопроводив подпись смеющимися эмодзи.
Читайте также"Глаз не отвести": жена футболиста Динамо показала пышный бюст в купальнике (фото)Напомним, первую половину сезона в чемпионате Украины "Шахтер" завершил на первом месте в турнирной таблице, опередив "Динамо" на два очка.
Сергей Кривцов: карьера в "Шахтере"
- Кривцов пришел в "Шахтер" в 2010 году из запорожского "Металурга".
- В составе "горняков" украинский защитник сыграл 213 матчей во всех турнирах и забил 13 голов.
- С "Шахтером" Кривцов восемь раз становился чемпионом Украины, семь раз выигрывал Кубок Украины и является двукратным обладателем Суперкубка страны.
- За национальную сборную Украины Сергей Кривцов сыграл 30 матчей.