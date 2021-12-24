Защитник "Шахтера" пошутил над поведением своих детей.

По завершению первой половины сезона многие украинские футболисты отправились отдыхать в теплые страны.

Семейство защитника донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова полетело на Мальдивские острова.

30-летний центральный защитник в своем Instagram выложил шуточный фотопост с детьми из бассейна с маленькими акулами.

"Иногда они себя так ведут, что хочется бросить их туда", - написал центрбек сборной Украины, сопроводив подпись смеющимися эмодзи.

Читайте также"Глаз не отвести": жена футболиста Динамо показала пышный бюст в купальнике (фото)Напомним, первую половину сезона в чемпионате Украины "Шахтер" завершил на первом месте в турнирной таблице, опередив "Динамо" на два очка.

Сергей Кривцов: карьера в "Шахтере"