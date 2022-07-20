Мирон Маркевич прокомментировал предстоящий матч "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

В среду, 20 июля "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сыграет против турецкого "Фенербахче".

Номинально домашний матч "бело-синие" вынужденно проведут в в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола. Обслужит поединок 33-летний арбитр Гленн Нюберг из Швеции.

Своим мнением о предстоящем поединке поделился известный украинский тренер Мирон Маркевич, ранее возглавляющий "Металлист", "Днепр" и сборную Украины.

Опытный специалист считает, что "Динамо" сможет обыграть стамбульский клуб в первом поединке.

"Фенербахче" – опытная команда, но когда состоялась жеребьевка и "Динамо" выпали турки, я сразу сказал, что киевляне пройдут дальше. Ну посмотрим.

Футболистам "Динамо" нужно прессинговать соперника на чужой половине поля. Особенно это нужно делать в домашнем матче. Я смотрел несколько игр "Фенербахче" и они этого очень не любят. Когда им дают играть, они опасны, но если действовать плотно, не давать дышать... Я уже говорил и повторю, что молодость динамовцев должна сыграть свою роль.

В чем наше преимущество? "Динамо" – команда моложе и побыстрее, чем "Фенербахче". Я думаю, что это должно сыграть на руку киевлянам. И у них подготовка продолжалась больше, чем у турок. Это тоже важно.

Как сыграет "Динамо" – от обороны или от атаки – нужно спросить у Мирчи Луческу. Туркам нельзя давать дышать и если команда готова к прессингу на чужой половине поля и не будет давать сопернику выходить, то результат будет положительным.

Кто поведет за собой "Динамо"? Посмотрим, я не знаю, в какой они форме. Все такое относительно. Тренировочные игры – это одно, а официальные – совсем другое. Буяльский может взять на себя лидерство. Он легок, должен пошустрить. Цыганков... Там есть кому. Прогнозирую 1:0 в пользу "Динамо", – приводит слова Маркевича FanDay.

Напомним, матч "Динамо" - "Фенербахче" начнется в 21:00 по киевскому времени.

Динамо - Фенербахче: перед матчем

Победитель противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет против австрийского "Штурма".

Проигравшая команда попадет в третий отборочный раунд Лиги Европы, где встретится с "Словацко" (Чехия).

Ответная игра пройдет 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

Вас также могут заинтересовать новости: