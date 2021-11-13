Талантливый защитник Марк Мампасси может продолжить карьеру в России.

Сразу несколько российских клубов заинтересованы в услугах защитника донецкого "Шахтера" Марка Мампасси.

Речь идет о "Локомотиве", "Зените" и московском "Динамо".

Ближе всего к подписанию футболиста "Локомотив". По информации "Чемпионата", трансфер может быть оформлен уже в ближайшее время. Московский клуб заплатит "Шахтеру" 4 миллиона евро.

При этом отмечается, что "Локомотив" попытается сделать Мампасси российское гражданство, чтобы он не считался легионером. Футболист родился в Донецке, а жители Донбасса сейчас имеют возможность получить гражданство РФ по упрощенной процедуре.Читайте такжеМаленькому сыну футболиста Шахтера Марлоса купили туалетную бумагу с оскорбительными словами о Путине (фото)

Марк Мампасси: что о нем известно

Мампасси является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" еще не играл.

Сейчас 18-летний Мампасси выступает в аренде за "Мариуполь". На его счету в этом сезоне 18 матчей, одна голевая передача и 6 желтых карточек.

У футболиста есть опыт выступлений за сборную Украины U-17, а также U-19.

Автор: Антон Дударь