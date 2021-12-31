Футболисты киевского "Динамо" поздравили болельщиков клуба и всех украинцев с наступающими праздниками.
Игроки действующего чемпиона Украины записали новогоднее видеообращение.
Участие в записи ролика принял участие капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук, а также вратарь Денис Бойко, защитник Александр Сирота и полузащитники Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.
"Дорогие болельщики, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю здоровья, согласия и добра вашим домам", - сказал Сидорчук.
Читайте такжеИгроки сборной Украины поздравили всех с Новым годом (видео)Напомним, следующий матч Премьер-лиги "Динамо" проведет 26 февраля против "Ингульца".
Динамо Киев: результаты в сезоне
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. Киевляне проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.