Футболисты столичного клуба записали душевное поздравление с наступающими праздниками.

Футболисты киевского "Динамо" поздравили болельщиков клуба и всех украинцев с наступающими праздниками.

Игроки действующего чемпиона Украины записали новогоднее видеообращение.

Участие в записи ролика принял участие капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук, а также вратарь Денис Бойко, защитник Александр Сирота и полузащитники Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.

"Дорогие болельщики, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю здоровья, согласия и добра вашим домам", - сказал Сидорчук.

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