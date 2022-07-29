Александр Зинченко признался, что ключевым фактором перехода в "Арсенал" стал Микель Артета.

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко объяснил свое решение перейти в "Арсенал" из "Манчестер Сити".

Украинец признался, что решение перейти в лондонский клуб было непростым для него и ключевую роль в этом трансфере сыграл тренер "канониров" Микель Артета.

"Решение было непростым. После стольких лет в "Манчестер Сити" меня переполняют эмоции, но мне нужен новый вызов. Я уверен, что еще могу развиваться как футболист в "Арсенале". Сделаю все, чтобы решение оказалось на 100% правильным. Ни о чем не жалею.

Конечно, нужно поблагодарить "Манчестер Сити" за все эти годы. Ключевой фактор перехода - это тренер "Арсенала" Микель Артета. Я говорил Гвардиоле, что если придет день уходить, то следующим тренером будет Артета.

"Манчестер Сити" - это хорошо, но нужно двигаться дальше", - сказал Зинченко в интервью YouTube-каналу "Влада Седан".

Напомним, Александр Зинченко был представлен в качестве игрока "Арсенала" 22 июля. Украинец подписал с "канонирами" контракт до 2026 года. Лондонский клуб заплатил "Манчестер Сити" за трансфер 25-летнего полузащитника 30 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что Зинченко хорошо знаком с тренером "Арсенала" Микелем Артетой по совместной работе в "Манчестер Сити". Артета был помощником Гвардиолы с 2016 по 2019 год.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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