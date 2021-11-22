Александр Зубков помог своей команде разгромить "Фехервар".

В воскресенье, 21 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош", цвета которого защищает игрок сборной Украины Александр Зубков, на своем поле принимал "Фехервар". Игра завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в этом поединке открыл украинский футболист. Уже на десятой минуте встречи 25-летний вингер эффектным ударом поразил ворота соперника. Поучаствовал украинец и в третьем взятии ворот, он сделал перехват на чужой половине поле, отличившись предголевым пасом.

Вингер "Фехервара" Иван Петряк провел на поле весь матч и заработал лишь желтую карточку.

"Ференцварош" - "Фехервар" - 3:0

Голы: Зубков (10), Ммаэ (40), Узуни (58)

Обзор матча:

"Ференцварош" с 28 очками единолично лидирует в чемпионате Венгрии. "Фехервар" на четвертой позиции с 20 баллами.

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25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.

В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош" - сперва на правах аренды, а затем подписал полноценный контракт с венгерским клубом.

С "Ференцварошем" Зубков дважды стал чемпионом Венгрии и сыграл в Лиге чемпионов. Всего на его счету 18 голов в 93 матчах за клуб.

За сборную Украины Зубков провел 18 игр, забив 1 гол.

Автор: Владимир Медяник