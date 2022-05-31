Виктор Коваленко также рассказал о возможном возвращении в "Шахтер".

Футболист "Аталанты" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко, который провел прошлый сезон в аренде в "Специи", рассказал, как живут его родные во временно оккупированном Херсоне.

В интервью программе "Вацко on air" бывший игрок "Шахтера" признался, что он думал наж тем, чтобы вернуться в Украину и вступить в ВСУ. Однако его удержало то, что ранее он никогда не держал в руках оружие.

"Были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаешь, ты никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно поступить.

Как живут родители в Херсоне под оккупацией? Трудно. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а все равно цены растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Херсон – это Украина, 100%. Были полные улицы людей, когда все началось. И под танки лезли. Херсон – молодцы", – сказал Коваленко.

Также Виктор Коваленко признался, что не может полностью исключить возможность возвращения в "Шахтер", но этого точно не будет, если не удастся начать чемпионат УПЛ.

"Есть какая-то доля вероятности, что можно вернуться в "Шахтер" и помочь, потому что это родной клуб. Но если не будет ни чемпионата, ничего...

Сыграть 6 матчей в Лиге чемпионов - это тяжело. Если будет чемпионат, то можно рассматривать возможность", - сказал Коваленко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже три месяца.

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